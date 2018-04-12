وارسو -أ ش ا

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي اليوم الخميس اعتزام الحكومة إنفاق ما يصل إلى 8ر8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 في إطار

جهود مكافحة التلوث.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن تعهدات مورافيتسكي جاءت في إطار حديثه أمام لجنة حكومية موكلة بمكافحة تلوث الهواء وفق برنامج جديد يدعى “أوقفوا الضباب” موضحة أن الجهود ترمي إلى استخدام أنظمة تدفئة منزلية نظيفة لا تسبب تلوث الهواء.

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن 33 مدينة بولندية تحتل مراكز بقائمة المدن الخمسين الأكثر تلوثا في أوروبا من بينها العاصمة وارسو.

وترتفع نسبة تلوث الهواء في بولندا مع قدوم فصل الشتاء إذ يستخدم السكان وقودا رخيصا أو يلجأون لإحراق القمامة لتشغيل أنظمة التدفئة وترغب الحكومة في المشاركة في تمويل العزل المنزلي وشراء أنظمة تدفئة أنظف لتقليل نسب التلوث.