القاهرة-أ ش أ

تأكد غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وليد أزارو, عن لقاء الداخلية غدا /الجمعة/ مساء غد على ملعب السلام ضمن منافسات دور ال`16 لبطولة كأس مصر.

وأوضح طبيب الفريق الدكتور خالد محمود, أن أزارو لم يتخلص بشكل نهائي من إجهاد العضلة الخلفية, وأن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري فضل عدم الاستعجال في عودة اللاعب واستمراره في أداء برنامجه التأهيلي اليوم وغدا, على أن يعود للمران الجماعي /السبت/ المقبل.

يأتي هذا فيما تأكدت جاهزية كلا من محمد الشناوي, وصلاح محسن, لاعبا الفريق لمباراة الداخلية, وأكد طبيب الأهلي أن الشناوي لا يعاني من أية إصابات وشارك في مران أمس بشكل طبيعي من بدايته لنهايته. بينما تعرض محسن للإصابة بكدمة في وجه القدم أثناء مران أمس وتم وضع رباط على قدمه واستكمل المران بشكل طبيعي.