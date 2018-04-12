بردوي - أ ف ب

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس أن لديه “الدليل” بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية قرب دمشق مشيرا إلى أن الرد على ذلك سيتم في “الوقت الذي نختاره”.

وأعلن ماكرون خلال مقابلة مع إحدى المحطات الفرنسية “لدينا الدليل بأن الأسلحة الكيميائية استخدمت، على الأقل (غاز) الكلور، وأن نظام بشار الأسد هو الذي استخدمها”.

واكد انه على اتصال يومي مع الرئيس دونالد ترامب وانهما قد يقرران بشأن الرد “في الوقت الذي نختاره عندما نقرر بأنه الأنسب والأكثر فعالية”.

واضاف ماكرون ان أحد أهدافه في سوريا “نزع قدرة النظام على شن هجمات كيميائية”، لكنه كرر انه يريد كذلك تجنب “التصعيد”.

واكد ان “فرنسا لن تسمح بأي حال باي تصعيد أو أي شيء من شأنه أن يخل باستقرار المنطقة، ولكن لا يمكن أن نسمح لأنظمة تعتقد أن بوسعها التصرف دون عقاب ان تنتهك القانون الدولي بأبشع طريقة ممكنة”.