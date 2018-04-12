القاهرة -أ ش أ

يستضيف متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بعد غد السبت احتفالية فنية وترفيهية للأطفال الأيتام, ينظمها فريق (شارك معنا) بالتعاون

مع وزارة الآثار وذلك في إطار احتفالات مصر بيوم اليتيم.

وأكد مؤسسا فريق (شارك معنا) المهندسة منار حافظ وأحمد عزب أهمية المشاركة المجتمعية من خلال انضمام جمعية (الطريق إلى الهدف) لذوي الإعاقة في الاحتفالية لإدخال الفرحة والسرور على وجوه الأطفال حيث تشمل الاحتفالية فقرات ترفيهية وورش عمل تتضمن كيفية إعادة التدوير لصناعة المجسمات وصناعة فوانيس رمضان إلى جانب إطلاق المسابقات.

من جانبه أوضح رئيس جمعية (الطريق إلى الهدف) لذوي الإعاقة عبد المجيد الدالي أن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الجمعية الدائم بالتواصل مع الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لرسم البهجة والسعادة في نفوسهم وذلك ضمن دور الجمعية الرئيسي في الخدمة المجتمعية من خلال تقديم الدعم النفسي والمعنوي لتلك الفئات الأكثر احتياجا ودمجهم في المجتمع.