القاهرة - ا ش ا

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي المواقف البرتغالية الداعمة لمصر بشان مسيرة التعاون المصري الأوروبي وسبل الارتقاء به في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والحوار البناء .

وأضاف الرئيس السيسي انه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية بالإضافة إلى العمل المشترك لتوثيق أواصر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا بقصر الاتحادية.

وأكد السيسي إن الظروف الإقليمية والدولية والتقارب الجغرافي بين مصر والبرتغال بانتمائهم المتوسطي إنما يستوجب مزيدا من التنسيق والتعاون من أجل معالجة التحديات ومجابهة المخاطر والتهديدات التي تتسم بالتعقيد وصعوبة التعامل معها بصورة منفردة نظرا لطبيعتها العابرة للحدود كانتشار الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والأدوار الهدامة التي تمارسها بعض الاطراف في المنطقة لإذكاء الصراعات المسلحة والحروب الاهلية وتقويض مؤسسات الدولة الوطنية من أجل تنفيذ أجندتها الأيديولوجية الضيقة”.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التى بذلت والتطور الملموس الذى شهدته مختلف مجالات التعاون بين مصر والبرتغال خلال المرحلة الماضية وبما يسهم فى تحقيق المصالح المتبادلة لشعبينا الصديقين ويضمن استمرار التنسيق المستمر فى مختلف المحافل الدولية .