الرئيس السيسي و نظيره البرتغالي يشهدان توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين 12-4-2018 2018/04/12 - 14:54 الرئيس السيسي و نظيره البرتغالي يشهدان توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين 12-4-20182018-04-12T14:54:29+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة مراسم إستقبال رسمية لرئيس البرتغال قبيل مباحثات القمة مع الرئيس السيسي 12-4-2018 شراكة إستثمارية وتجارية مرتقبة خلال زيارة رئيس البرتغال لمصر أجواء حرب باردة تنشب بين موسكو وواشنطن بعد جلسة مجلس الأمن بشأن الكيماوي في سوريا الإدارة العامة للمرور تشن عدة حملات مرورية على الطرق السريعة بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة في حيي باب الشعرية والوايلي بالقاهرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على عمليات توسيع الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير
اترك تعليقاً