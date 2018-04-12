القاهرة - أ ش أ

صرح وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الخميس بان الحكومة المصرية قد تتوجه للأسواق العالمية بنهاية العام الميلادي الجاري أو بداية العام المقبل لطرح سندات بقيمة 6 أو 7 مليارات دولار.

وأشاد الجارحي – في مؤتمر صحفي – بنتائج طروحات السندات باليورو والتي نجحت فيها وزارة المالية في الحصول على أقل الأسعار فيما يتعلق بالفائدة مؤكدا أن أي تخفيض في الدعم سيتتبعه إقرار حزم اجتماعية للفئات المستحقة.

وأشار إلى أن الدعم الاجتماعي الأكبر هو زيادة معدلات التشغيل والتي ظهرت في معدلات التضخم الحالية والتي جاءت دون 12%.