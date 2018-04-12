اخبارمصر - سماء المنياوى

ينظم المتحف القبطي احتفالية بمناسبة مرور ١٠٨ عام علي انشاءه، يوم الأحد الموافق ١٥ ابريل.

وأوضحت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن الاحتفالية سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث تبدأ أولي فعالياتها يوم الأحد في تمام الساعه الخامسة مساءاً بافتتاح معرضاً أثريا بالقاعة رقم ١ بالمتحف تحت عنوان ”من روائع الفن القبطي” يليه افتتاح معرض آخر بالتعاون مع كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت عنوان ”الاستلهام من التراث“.

وأضافت صلاح أن الاحتفال يضم في هذا اليوم افتتاح قاعة عرض جديدة وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تجديدها وتجهيزها لسيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف القبطي، وهي تحمل اسم ” قاعة مصر القديمة“ وتعرض مجموعة مختلفة من الآثار الخاصة بكنائس مصر القديمة . ويأتي علي هامش الأحتفالية عروض فنية لفريق الكشافة التابع للكنيسة المعلقة وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ومن جانبها قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي أن اليوم الثاني للاحتفالية يلقي الدكتور مجدي منصور مدير عام صيانة وترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبري محاضرة بعنوان المتحف القبطي : الانجازات والتحديات. أما اليوم الثالث فسوف يتم تنظيم أنشطة لمجموعة من الطلاب الموهوبين التابعين لإدارة المواهب بوزارة التربية والتعليم بهدف تدريبهم علي تنفيذ نماذج فنية بالطين للقطع الأثرية المعروضة داخل المتحف.

والجدير بالذكر أن المتحف القبطي يعد أحد أهم المتاحف الأثرية المصرية لما له من رونق و طابع معماري خاص بِه كما يضم مجموعه متنوعة من الآثار القبطية الفريدة.

قد تم إنشأءه علي يد مرقس سميكة باشا عام ١٩١٠م داخل حصن بابليون الشهير ، ويتكون المتحف من جناحين: الجناح القديم وهو نواة المتحف والجناح الجديد والذي تم افتاحة عام ١٩٤٧م، ويضم ٢٧ قاعة للعرض، و تبلغ مقتنياته حوالي ١٦ ألف قطعة من أندر وأروع القطع القبطية في العالم ، والتي ساهمت في دراسة العصر المسيحي في وادي النيل .

وفي عام ٢٠٠٦ تم تطوير سيناريو العرض المتحفي والاضاءة داخل المتحف بما يتناسب مع المواصفات العالمية، كما تم ربط الجناح القديم بالجناح الجديد لتوحيد مسار الزيارة بهما.