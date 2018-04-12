القاهرة - اخبار مصر

أكد الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا اهمية تأثير مصر في تطور البشرية ، ومحورية دورها في العالم .

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس البرتغالي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

كما اكد دي سوزا ان للعرب مكانة خاصة للعرب في نفوس البرتغاليين.

واشاد الرئيس البرتغالي ياستقبال مصر لنحو 5 ملايين لاجئ بدون مقابل ، معربا عن امله في ان يتخذ الاتحاد الاوروبي اجراءات فعالة ازاء قضية المهاجرين.

واكد الرئيس البرتغالي رغبة بلاده في بدء مرحلة جديد ةمن العلاقات مع مصر ، مشير الى انه اول رئيس برتغالي يزور مصر منذ 25 عاما.

وهنأ الرئيس البرتغالي الرئيس السيسي باعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة ، لافتا الى انه اول رئيس اوروبي يزور مصر بعد اعادة انتخاب السيسي.