اخبارمصر - حموده كامل

أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب وذلك في ضوء الانتهاء من قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 لتكتمل بذلك منظومة التشريعات الشبابية والرياضية عقب الانتهاء خلال عام 2017 من إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية والأندية الرياضية وجميع الهيئات الرياضية.

وسيتم نشر لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب بالجريدة الرسمية وليتم تطبيقها على مراكز الشباب غير الأعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتي تبلغ 4145 مركز شباب موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

ووفقاً للائحة الجديدة من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس الإدارات في مراكز الشباب خلال صيف العام الحالي 2018 في جميع مراكز الشباب.