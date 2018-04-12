اخبارمصر - د.هند بدارى

قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بحي بولاق ،تضم مدير الشئون القانونية بالحي ، وعضو قانوني من مكتب نائب المحافظ وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات للبدء في إستلام أوراق ومستندات الملكية من أصحاب وملاك الأراضي بمنطقة مثلث ماسبيرو اعتباراً من السبت الموافق 21 أبريل ويمتد عملها حتى نهاية مايو .

وفي حالة عدم تقدم أحد بمستندات الملكية لإحدى قطع الأراضي يتم التحفظ عليها بمعرفة أجهزة الحي ويتم إتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانوناً على أن تقوم اللجنة بتقديم المستندات أولاً بأول للجنة القانونية المشكلة برئاسة المستشار القانوني لمحافظة القاهرة ، وتضم

المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال بمنطقة مثلث ماسبيرو أنه تم مراعاة منح فترة زمنية كافية للمواطنين أصحاب الأراضي للتقدم للجنة بكافة الأوراق والمستندات الثابتة للملكية بالاضافة إلى شهادة تصرفات ذات الصلة بالملكية .وأضاف المحافظ أن أعمال الإزالة والإخلاء وصرف التعويضات للشاغلين سواء وحدات سكنية أو محال تجري على قدم وساق للانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل خلال نهاية الأسبوع القادم.