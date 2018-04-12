القاهرة - اخبار مصر

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المباحثات الثنائية مع الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا استهدفت احداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك أن المباحثات تناولت سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتطوير التبادل التجاري ، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وسبل مكافحة الارهاب.

وتابع ان المحادثات اتسمت بالعمق والتنوع وشهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي ومراجعة ما تم انجازه منذ الزيارة التي قمت بها الي العاصمة لشبونة في نوفمبر 2016 بالاضافة إلى نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية التي استضافتها القاهرة في أكتوبر 2017 “.