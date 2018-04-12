اخبارمصر - هالة حربي

وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بروتوكولي تعاون الاول مع شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ويستهدف انتاج الاحبار المستخدمة في الطباعة المؤمنة والثاني مع المركز الدولي للدراسات التدريبية ويستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطباعة والتسويق .

وقع البروتكولين المهندس عماد فوزي رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية وعن شركة البويات والصناعات الكيماوية المهندس محي الدين عبد الرازق رئيس مجلس ادارة الشركة وعن المركز الدولي للدراسات التدريبية الدكتور وائل مصطفي المدير التنفيذي للمركز

وأوضح المهندس عماد فوزى رئيس هيئة المطابع الاميرية أنه بموجب البروتوكول الأول ستقوم شركة باكين بتصنيع احبار خاصة ومتطورة بخامات مصرية بنسبة 80% وباستخدام أسلوب الهندسة العكسية، لافتاً الى ان انتاج هذه الاحبار لأول مرة في مصر سيسهم في تخفيض معدلات استيرادها من الخارج وهو التوجه الذى تستهدفه استراتيجية وزارة التجارة والصناعة باحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة خاصة في ظل توافر الإمكانات التصنيعية الكبيرة بالمصانع المصرية والتي ستتيح هذه الاحبار بأسعار منافسة حيث يصل سعرها محلياً حوالى 60% فقط من السعر العالمى.

ولفت الى ان هيئة المطابع ستتولى استخدام هذه الاحبار في مطبوعاتها الى جانب المساهمة في تسويق باقى الإنتاج سواء في السوق المحلى او تصديرها الى الأسواق الخارجية، مشيراً الى ان هذه النوعية من الاحبار شديدة التخصص وتستخدمها جهات عديدة بالدولة ولها استخدامات عديدة في الاغراض الامنية و الاوراق البنكية وسندات الخزانة والمستندات الحكومية الى جانب الأغراض التجارية أيضاً.