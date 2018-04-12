اخبارمصر - حموده كامل

صرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن السيد أحمد أبو الغيط التقى اليوم الخميس على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في العاصمة السعودية الرياض في إطار التحضير للقمة العربية التاسعة والعشرين مع السيد “ستافان دي ميستورا” مبعوث الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا في لقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أخر تطورات الوضع في سوريا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام استمع إلى عرض من المبعوث الأممي لأخر نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهدف استئناف عملية المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة إضافة إلى تقييمه للتصعيدات الأخيرة للأزمة على المستوى السياسي والعسكري والميداني.

وأشار عفيفي إلى أن الأمين حرص من جانبه على تجديد مواقف الجامعة العربية تجاه الأزمة في سوريا مؤكداً أن الأولوية تظل للحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري وعلى الوحدة الإقليمية للأرض السورية وللتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة وتوقف الأطراف الخارجية عن القيام بأعمال من شأنها أن تؤدي إلو المزيد من التعقيدات للأزمة ومنوهاً إلى المساندة القوية للجامعة لمساعي المبعوث الأممي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة استناداً إلى مرجعية “جنيف1″، مع أهمية العمل على توحيد جهود المعارضة السورية في هذا الصدد.

تم الاتفاق في ختام اللقاء على استمرار التواصل الوثيق بين الأمين العام والمبعوث الأممي أخذا في الاعتبار التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأزمة السورية خلال المرحلة الحالية.