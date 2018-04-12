دمياط - أ ش أ

اعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 7 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز – في بيان – إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء 66 سيارة نقل محملة بنحو 2880 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 137 ألفا و112 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و227 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 10 آلاف و500 طن يوريا و3000 طن فوسفات و1300 طن رمل و1300 طن مولاس و2770 طن علف بنجر.