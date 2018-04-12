بكين - رويترز

اعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس ان الصين مستعدة للرد ولن تتردد في ذلك إذا صعدت الولايات المتحدة نزاعها التجاري مع بكين، مضيفة أن تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد ليس تنازلا.

كان شي تعهد يوم الثلاثاء بمزيد من الانفتاح في الاقتصاد الصيني وخفض رسوم الاستيراد على منتجات مثل السيارات. ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنه ”ممتن“ لكلمات شي الطيبة بشأن الرسوم الجمركية.

وذكر قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة انه من التضليل القول بأن تعهد شي في منتدى بواو الاقتصادي الآسيوي في الأسبوع الحالي كان تنازلا للولايات المتحدة.

وأضاف أن شي كان يوضح فقط الخطوط العريضة لاستراتيجية الصين بشأن مزيد من الانفتاح، وهو ما لا علاقة له بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.