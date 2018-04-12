أخبار مصر

حوار: أيمن عدلي

مونتاج: أحمد حازم

أكد الإعلامي والإذاعي الكبير صالح مهران أن التحدث امام الميكرفون في الراديو والتليفزيون هو علم وفن له قواعد محددة خاصة به لا لَبْس فيها، وكذلك له قواعد مستمدة من علوم اللغة، والموسيقى، والفيزياء، والهندسة الصوتية، وعلوم التشريح ووظائف الأعضاء.

وأضاف أن التحدث فن لأنه في الممارسة والتطبيق العملي يعتمد على الإمكانيات الجسدية والقدرات الثقافية والخبرات والمهارات المكتسبة.

ما سبق بيانه هو مضمون علم

” التحدث أمام الكاميرا والميكروفون في الراديو والتليڤزيون”.

وأضاف هو تحدث يختلف عن كل فنون القول السابقة عليه والتي يمارسها من يخطب أو يمثل أو يغني أو يعلن.

وأختتم كلامه بأن هذا العلم تحدُّثٌ بدأ مع اختراع الراديو في عشرينيات القرن العشرين ثم تطور تطورا ملموسا خلال عقود ذلك القرن حتى وصل إلى ما سوف تلتقون معه وتتعرفون عليه في هذا اللقاء.

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