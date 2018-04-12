بكين ـ أ ش أ

تنفذ الصين تدريبات لقواتها البحرية فى بحر الصين الجنوبى بالقرب من مقاطعة (هاينان) بجنوب البلاد ، تستمر على مدار ثلاثة أيام ، فى تأكيد على تزايد قدراتها على حماية مصالحها الملاحية فى البحر الذى تتنازع السيطرة عليه مع جيرانها.

واوضحت إدارة السلامة البحرية الصينية أن التدريبات كانت بدأت أمس الأربعاء، وستنتهى مع نهاية غد الجمعة.

وتأتى هذه التدريبات فى أعقاب التدريبات الأخيرة التى قامت بها الصين بواسطة حاملة الطائرات الوحيدة لديها، والتى أطلقت وسط إجراء البحرية الأمريكية المنافسة تدريباتِ فى البحر ذاته.

يذكر أن الصين تسعى إلى بناء سفن جديدة سريعا، بينها أول حاملة الطائرات مصنعة محلياً، لتجهيز قواتها البحرية وخفر السواحل وسلطات إنفاذ القانون البحرى.