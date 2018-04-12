الإسكندرية - أ ش أ

نشب حريق بمحل فضيات بمنطقة المنشية، وسط المدينة نتيجة ماس كهربائي أدى لاحتراق محتوياته بالكامل دون وقوع إصابات.

وتلقى مأمور قسم شرطة المنشية،إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل كائن شارع الشوربجي بمنطقة المنشية، وسط المدينة، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية،وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين بعد المعاينة أن المحل مساحته 8 أمتار ونشب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للمحل، مما أدى لاحتراق محتوياته بالكامل دون حدوث إصابات، بسؤال مالك المحل أيد ما جاء بالمعاينة ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.