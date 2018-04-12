أخبار مصر - علا الحاذق

أكدت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ان المرأة السيناوية شرفت مصر وضربت مثال جديد في حب الوطن وأثبتت أنها على قدر الثقة الكبيرة الممنوحة لها وذلك من خلال مشاركتها الواضحة بكثافة على مدار ايام الانتخابات الرئاسية الثلاثة وحتى اللحظات الأخيرة للانتخابات .

واضافت خلال احتفالية المجلس القومي لتكريم المشاركات في انجاح حملة ” صوتك لمصر” بكرة ان المجلس يعقد لقاءات اسبوعية للسيدات بالعريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد لمناقشة المشكلات التي تواجه الاسرة وسبل حلها .