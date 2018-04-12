القاهرة -أ ش أ

بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1439هذا نصها.

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج تلك الليلة المباركة التي كرم الله سبحانه بها نبي الأمة محمدا صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلي المسجد الأقصى ومعراجه إلي السماوات العلي , متمنيا لسيادتكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكري المباركة علي الوطن وشعبه بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن أرضنا وقدسيتها وسلامتها وحماية شعبها العظيم وعقيدتهم بأن الدفاع عن أرض مصر وأمنها القومي واجبهم المقدس يحملون أمانته بكل الشرف والتضحية والفداء لتظل مصر وطنا آمنا مستقرا بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين يعتزون دوما بانتمائهم للعسكرية المصرية العريقة

أعاد الله هذه الذكري المباركة علي سيادتكم بكل البركات

وكل عام و انتم بخير

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي ، كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة ، كما هنأ وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهروفضيلة مفتى الجمهورية و وزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج