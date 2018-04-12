يواجه الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك ، اليوم الخميس غريمه التقليدي الأهل، في نهائي كأس السوبر الأفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية”السوبر جلوب” .

يقام اللقاء في الثامنة مساء، على الصالة المغطاة رقم (١) باستاد القاهرة الدولي، ويشارك الزمالك بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية للأندية الأبطال ٢٠١٧، بينما يشارك الأهلي بصفته حامل لقب كأس الكئوس الأفريقية لنفس العام ٢٠١٧.

ويرغب الزمالك فى الثأر من الفريق الأحمر لتعويض الخسارة الأخيرة التى تلقاها فى نهائى الدورة المجمعة الأولى بدورى المحترفين بنتيجة 21 / 18 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

ويدخل الأهلى هذا اللقاء حاملا اللقب ” الذى حققه لأول مرة الموسم الماضى فى البطولة التى أقيمت فى المغرب بالفوز على الفريق الأبيض بنتيجة 29 / 23 فى سيناريو يرغب أبناء ميت عقبة إلى تكراره .