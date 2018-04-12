ميونخ-أ ش أ

أكد يوب هاينكس, المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم, تطلع فريقه لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا, بعد أن تأهل إلى الدور قبل النهائي بتغلبه على إشبيلية الأسباني في مجموع لقائي الذهاب والعودة لدور الثمانية بنتيجة 2 / 1 .

وأوضح هاينكس فى تصريحات للصحفيين: “بنفس الطريقة, لا يجب الاستخفاف بفريق وصل إلى دور الثمانية مثل إشبيلية, في الدور قبل النهائي يجب أيضا عدم الاستخفاف بأي أحد لأنهم جميعا فرق قوية وستكون مواجهتهم معقدة”.

وأضاف المدرب الألماني, الذي أشار إلى أنه لا يفضل مواجهة فريق بعينه في الدور قبل النهائي: “نرغب في الوصول إلى النهائي ولكن قبل ذلك يجب أن نلعب نصف النهائي”.