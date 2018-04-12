اخبارمصر - حموده كامل

أعلن المشاركون فى فعاليات المؤتمر الدولى الـ 24 للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر والذى عقد بالتعاون مع قسم جراحة القلب والصدر بطب الزقازيق أن تنظيم المؤتمرفى العاصمة المصرية القاهرة يبعث برسالة مهمة للعالم أجمع تؤكد على ان مصر الكنانة واحة للأمن والأمان.

يشارك في المؤتمر 30 استاذ من أكبر أساتذة جراحة القلب والصدر فى العالم من أوروبا وأمريكا والدول العربية ، ويتناول كل ماهو جديد وحديث فى مجالات جراحات القلب والصدر من خلال مايزيد على 125 بحثا علميا محكما إضافة إلى محاضرات علمية فضلا عن 9 ورش عمل بهدف تدريب وتأهيل شباب الاطباء على التقنيات الحديثة ، كما تم رصد جوائز مالية قيمة للأبحاث العلمية المتميزة لشباب الأطباء بهدف التشجيع على الإبداع والابتكار فى البحث العلمى خدمة للبشرية وتخفيفا لأوجاع المرضى وتضميد جراحهم .

يذكر أن المؤتمر قام بتكريم كلا من الدكتور الحسينى جميل والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور مجدى جمعة استاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب القصر العينى والمرحوم الدكتور جمال أبو سنة .