نيويورك - أ ش أ

أدت مشاركة أمريكي – 34 عاما- في مسابقة أقيمت في ولاية كارولينا الجنوبية، إلى تعرضه لآلام مبرحة في الرأس والعنق، نتيجة ابتلاعه للكثير من الفلفل الأحمر، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى.

واضطر فريق من علماء الأعصاب الأمريكيين في جامعة نيويورك إلى إخضاعه للفحص بواسطة الأشعة، لمعرفة أسباب الصداع المؤلم، وتبين وجود ضيق وتمدد في الأوعية الدموية للشريان السباتي الداخلي والشرايين المتوسطة وشرايين المخ الأمامية.

وأرجع الأطباء هذه الأعراض إلى التهامه كميات هائلة من الفلفل الأحمر الحار، حيث أدى إلى انقباض العروق في المخ والشعور بزيادة حدة آلام الرأس، إلا أن المريض تمكن

من التماثل للشفاء فى أعقاب الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة التى خضع لها.