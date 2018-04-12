القاهرة ـ أخبار مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ اليوم الخميس ، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ، ومائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، وحار على باقي الأنحاء، بارد ليلا.

وأضاف البيان الصادر عن الهيئة أن هناك سحبا منخفضة ومتوسطة شمالا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد صباحا، لتصبح كثيفة على بعض المناطق.

وأشار البيان إلى وجود رياح جنوبية شرقية معتدلة ، تنشط غربا ومثيرة للرمال.

وتسجل العظمى بالقاهرة اليوم 32 والصغرى 19 ، والاسكندرية 30 16 ، مطروح 30 18 ، اما بورسعيد فتبلغ العظمى 27 ، والصغرى 18.