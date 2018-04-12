القاهرة - اخبار مصر

تجري شركة تنمية الريف المصرى الجديد، اليوم الخميس ، القرعة العلنية لسحب أسماء الفائزين بأراضى الطرح الثانى من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بمنطقة غرب المنيا، بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتدخل هذه الاراضي ضمن المساحات المخصصة لصغار المزارعين والشباب، البالغة 43 ألف فدان،.

وأكدت شركة الريف المصرى، أنه من المقرر إعلان النتائج النهائية لقرعة الطرح الثانى للمشروع بأراضى منطقة غرب المنيا فور انتهاء القرعة على الموقع الإلكترونى بمقر الشركة، مشيرة إلى أنه يجب أن يقوم الفائزون بتشكيل الشركات وسداد دفعة التعاقد وتوقيع العقد فى مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ القرعة.