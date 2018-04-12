بغداد ـ أ ش أ

أعلنت قيادة عمليات “الأنبار” العراقية اليوم الخميس العثور على مقبرة جماعية لجثث محترقة مجهولة الهوية شمال محافظة “الرمادي”.

واوضح مصدر رفيع بالقيادة ” إن قوة من الفرقة العاشرة بالجيش التابعة لعمليات الأنبار عثرت على مقبرة جماعية لجثث محترقة مجهولة الهوية داخل أحد المنازل في منطقة الطرابشة شمال الرمادي ” ، وأضاف أن الجثث لم يتم التعرف عليها حتى الآن وما إذا كانت تعود لمدنيين أو لعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي.

يذكر أن تنظيم “داعش” أعدم العديد من المدنيين إبان سيطرته على المدن في الأنبار عام 2014 ، فيما تعثر القوات الأمنية على مقابر جماعية بين الحين والآخر لهؤلاء المغدور بهم.