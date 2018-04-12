واشنطن ـ أ ش أ

حمل وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز الكونجرس مسئولية وضع تشريعات فعالة لإنهاء الهجرة غير الشرعية إلي البلاد.

واوضح سيشنز ” إن المسئولية تقع على عاتق الكونجرس في وضع تشريعات فعالة لإنهاء أي غطاء قانوني يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالعيش في البلاد ويحميهم من الترحيل ” ، واصفا ذلك بأنه إهمال قانوني يجب القضاء عليه ، وأكد الوزير تصميم الإدارة الأمريكية على إنهاء أي وجود للهجرة غير الشرعية في البلاد .

كان رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان أعلن – أمس الاربعاء – عدم ترشحه لولاية جديدة ، مشيرا إلى أنه سيترك منصه بداية العام المقبل .

وفي غضون ذلك ، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ ريان ، معتبرا أنه سيترك إرثا من الإنجازات لا يستطيع أحد أن يشكك فيها.