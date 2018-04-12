القاهرة - اخبار مصر

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة محادثات مع الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا الذي يزور مصر حاليا.

كان الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا قد وصل مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الأربعاء، على رأس وفد كبير فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام .

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، ان جلسة المباحثات ستتناول دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما سيتم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر والبرتغال في المجال الاقتصادي ، وعقد مؤتمر صحفي للتوقيع على الاتفاقيات الثلاث.

وأار المتحدث الرئاسي أن الرئيس البرتغالي سيقوم ببعض الزيارات الميدانية ، حيث لن تقتصر زيارته لمصر على القصر الرئاسي فقط.

ومن المقرر ان يلتقى سوزا خلال الزيارة مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما يقوم بزيارة لجامعة الأزهر، ويلتقى كذلك مع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى مقر الكاتدرائية بالعباسية والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب .

ويشارك الرئيس البرتغالي في افتتاح منتدى الأعمال المصرى البرتغالى مساء اليوم، والذى ينظمه الاتحاد المصرى للغرف التجارية بالتعاون مع الوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار، بحضور وفد من رجال الأعمال البرتغاليين والمصريين.