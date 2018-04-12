القاهرة - أ ش أ

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن ناديه اعتذر لاتحاد الكرة عن عدم تنظيم مباراة الأهلي والداخلية المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، على إستاد السلام، ضمن فعاليات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأوضح مرجان أن رفض الأهلي يأتي نظرا لضيق الوقت خاصة أن اتحاد الكرة لم يخاطب ناديه في هذا الشان إلا اليوم الأربعاء، فضلا عن انشغال إدارة الأهلي بتنظيم بطولات إفريقيا لكرة اليد “سيدات ورجال”، بالإضافة إلى مسئولية النادي عن تنظيم مباراة السوبر الإفريقي لليد بين الأهلي والزمالك والتي تقام مساء الخميس، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

وأضاف مرجان، أن “الأهلي لم يكن يمانع ابدا تنظيم مباراة الداخلية لكن الظروف خارجة عن إرادته لانشغال أجهزته الإدارية في اتجاهات مختلفة”.