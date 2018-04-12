لندن - أ ش أ

ناشدت شركة “أوه تو” البريطانية – فى أحدث دراساتها – المواطنين البريطانيين الذهاب إلى الحفلات الموسيقية كل أسبوعين فهى مفتاح السعادة والثقة بالنفس والتواصل مع الآخرين.

وكانت الدراسة التى أجراها العالم البريطاني باتريك فاجان فى جامعة لندن ، قد توصلت إلي أن الاستماع للموسيقي مدة 20 دقيقة فقط يزيد بنسبة 21 % من الشعور بالسعادة ، و25 % من الثقة بالنفس، و25 % من القدرة على التواصل مع الآخرين .. كما أنها تنشط الذهن بنسبة 75% .

من ناحية أخرى ، أجريت نفس الدراسة فى جامعة دى ديكنز الأسترالية ، و أثبتت أن الحفلات الموسيقية لها فاعلية فى تحسين الشعور بالسعادة .