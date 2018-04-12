القاهرة - أخبار مصر، الخميس 12 ابريل

المدينة السعودية

* ترامب: سنضرب سوريا بصواريخ جديدة وذكية.

* «التحالف»: تدمير 3 صواريخ حوثية استهدفت الرياض ونجران وجازان.

* قرقاش: الصومال يختلق احتقانا لا داعي له مع الإمارات.

* حزب الله يجلي عناصره من قاعدة “التيفور”.

* مشروع قرار يدين تدخلات إيران وصواريخ الحوثي ضد المملكة.

* البشير يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين.

الإمارات اليوم

* قرقاش: حل الأزمة القطرية بوابته الرياض.

* «الفكر العربي» تحتفي بالفائزين بجائزة الإبداع العربي.

* بدعم من «الهلال».. محافظ الحديدة يفتتح 4 مدارس بمديرية الخوخة.

* الرئيس اليمني يجدّد دعمه لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام.

* الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرتين بدون طيار للميليشيات.

* مسؤولون أميركيون: قطر خزينة دولارات إيران لتمويل ميليشياتها.

* الزياني يؤكد دور «مجلس التعاون» وإسهامه في تحقيق الاستقرار الإقليمي.