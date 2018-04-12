صحافة عربية: ترامب: سنضرب سوريا بصواريخ جديدة وذكية
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 12 ابريل
المدينة السعودية
* ترامب: سنضرب سوريا بصواريخ جديدة وذكية.
* «التحالف»: تدمير 3 صواريخ حوثية استهدفت الرياض ونجران وجازان.
* قرقاش: الصومال يختلق احتقانا لا داعي له مع الإمارات.
* حزب الله يجلي عناصره من قاعدة “التيفور”.
* مشروع قرار يدين تدخلات إيران وصواريخ الحوثي ضد المملكة.
* البشير يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين.
الإمارات اليوم
* قرقاش: حل الأزمة القطرية بوابته الرياض.
* «الفكر العربي» تحتفي بالفائزين بجائزة الإبداع العربي.
* بدعم من «الهلال».. محافظ الحديدة يفتتح 4 مدارس بمديرية الخوخة.
* الرئيس اليمني يجدّد دعمه لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام.
* الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرتين بدون طيار للميليشيات.
* مسؤولون أميركيون: قطر خزينة دولارات إيران لتمويل ميليشياتها.
* الزياني يؤكد دور «مجلس التعاون» وإسهامه في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
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