أخبار مصر - وكالات

تعتزم المطربة الفرنسية شارلوت جانسبورج تحويل منزل والدها المطرب الراحل سرج جانسبورج، الذى غاب عن عالمنا فى 1991 إلى متحف يضم أشهر أعمالها الفنية، والتى تصل إلى 500 أغنية بالإضافة إلى العديد من الأسطوانات حتى يستمتع بها عشاقها.

وتبذل شارلوت قصارى جهدها حتى تحقق حلم حياتها فى جمع أغانى والدها لكنها تحتاج لمساعدة من عمدة مدينة باريس، حيث ناشدت محبيه التبرع حتى تستطيع الانتهاء من هذا المتحف خلال العام الحالى.

ويمتلك المطرب الراحل “سرج جانسبورج” (1928 – 1991) شركة أسطوانات موسيقية أسسها فى أوائل السبعينيات من القرن العشرين، بإسم “ميلودى نلسون” وتراوحت قيمة مبيعاتها ما بين 350 – 450 ألف يورو سنويا.