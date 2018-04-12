اسطنبول - أ ف ب

بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال محادثة هاتفية ليل الاربعاء مع نظيره الامريكي دونالد ترامب الازمة في سوريا، بحسب ما اعلن مصدر في الرئاسة التركية.

وقال المصدر إن اردوغان وترامب “تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الاخيرة في سوريا”، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي المحادثات بين الرئيسين بعد ان وجه ترامب تحذيرا الى روسيا لدعمها الرئيس السوري بشار الاسد بقوله ان الصواريخ الامريكية “آتية” للرد على الهجوم الكيميائي المفترض.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم حض الاربعاء روسيا والولايات المتحدة على الكف “عن شجارات الشوارع” بشأن سوريا، قائلا ان الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانباً لأنها تهدد بالحاق الأذى بالمدنيين.