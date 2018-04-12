ليلونجوي - رويترز

قالت وزارة الصحة في مالاوي الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الكوليرا زاد إلى 30 ارتفاعا من الرقم المسجل الشهر الماضي وهو 26 حالة.

وقال جوشوا مالانجو المتحدث باسم وزارة الصحة إن حالات الإصابة في العاصمة ليلونجوي ارتفعت من 305 حالات إلى 352 فيما زادت الوفيات من 14 إلى 18 خلال الفترة من 26 مارس آذار إلى 11 أبريل.

وتعرضت مناطق بالعاصمة لفيضان شديد واستمر هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء البلاد.

وأنحي باللائمة في تفشي الكوليرا على شرب المياه من مصادر ضحلة ملوثة.