غزة (الاراضي الفلسطينية) - أ ف ب

قتل عنصر في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، واصيب آخر بجروح متوسطة الخطورة، في غارة شنتها فجر الخميس طائرة استطلاع اسرائيلية على موقعهما شرقي مدينة غزة، كما افات وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان ان “الشهيد محمد حجيلة كان مع مجموعة من المرابطين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وتعرضت نقطة الرباط (المراقبة) للقصف الاسرائيلي مما أسفر عن استشهاده وإصابة مرابط آخر بجروح متوسطة”.

من جهتها اكدت اسرائيل شن غارات على القطاع، مشيرة الى انها نفذتها ردا على نيران اطلقت عبر الحدود بينها وبين قطاع غزة.