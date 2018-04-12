القاهرة - أ ش أ

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري أسماء حكام مباراتي اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على أن يعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق طلب، وأحمد صالح حكما رابعا, وكل من محمد حسن وعبد العزيز السيد حكمان إضافيان.

أما مباراة المصري والنصر فيديرها الحكم محمود وفا، ويعاونه هشام طلب وأحمد شاهين، ومحمود مغربي حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعمرو رمضان حكمان إضافيان.