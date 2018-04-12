الكويت - أ ش أ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الاربعاء إيقاف رحلاتها المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبار من الخميس وحتى إشعار آخر.

وذكرت الشركة – في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية – أنه تم اتخاذ هذا القرار “بناء على تحذيرات أمنية بخطورة الطيران فوق الأجواء المحيطة بلبنان”.

وأوضحت “تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان وحفاظا على سلامة ركابنا والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من غد وحتى إشعار آخر”.