الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الأربعاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي “تجنب خروج الوضع في سوريا عن السيطرة”، معربا عن “قلقه العميق بشأن المأزق الراهن”، وذلك مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية غربية الى النظام السوري.

وقال جوتيريش في بيان “اليوم، اتصلت بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) لكي أكرر قلقي العميق بشأن مخاطر المأزق الحالي، وأشدد على ضرورة تجنب خروج الوضع عن السيطرة”.