نواكشوط - أ ش أ

أعلنت موريتانيا تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الصاروخية البالستية التي أطلقتها المليشيات الحوثية على مناطق آهلة بالمدنيين في السعودية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الموريتانية الأربعاء أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تدين بشدة هذا العمل الإجرامي المتكرر، لما فيه من تهديد للأمن الإقليمي والعالمي وخرق سافر لمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، كما تعلن استنكارها وشجبها الشديدين له، معبرة عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها واستقرارها.