بورسعيد - أ ش أ

عقد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اجتماعا مساء الأربعاء مع ممثلي الأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والأجهزة الأمنية لبحث خطة العمل المرحلة المقبلة لتوعية الأبناء من المخاطر التي تواجههم.

ووجه المحافظ، الأجهزة المعنية – خلال الاجتماع – بوضع خطة تتضمن عدة فعاليات مكثفة بمشاركة الأوقاف والكنيسة والجامعة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة وكافة الجمعيات والمؤسسات لتوعية أبنائنا وحمايتهم من حروب الجيل الرابع والألعاب الخطرة التي تهدد فكرهم وحياتهم، وذلك من خلال تحصينهم بالدين والتربية، مشددا على أهمية دور الوالدين بجانب الدولة ووسائل الإعلام المختلفة في توعية أبنائهم من تلك المخاطر.

كما وجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء بحصر شامل لجميع محلات الإنترنت المرخصة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحال غير المرخصة، حرصا علي حماية أولادنا، مشددا على أهمية قيام الأوقاف والكنيسة بتكثيف ندوات التوعية بصورة مستمرة.