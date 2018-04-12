عدن - أ ش أ

أعلن الجيش اليمني الأربعاء سيطرته على مواقع جديدة في مديرية كتاف شمال غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي قوله “إن قوات الجيش اليمني سيطرت على – التبة الفرع الصقر – في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية تكبدت خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد”.

وأشار المسئول العسكري اليمني إلى أن أكثر من 20 من العناصر الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك ذاتها، فيما تم أسر خمسة منهم في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

وأكد القبلي أن قوات الجيش الوطني اليمني تحاصر المليشيا في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها معارك ضارية منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.