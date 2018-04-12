بغداد - أ ش أ

كشف مركز الإعلام الأمني في العراق عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 11 عنصرا في الموصل.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” العراقية مساء الأربعاء، عن بيان للمركز الإعلامي قوله إن “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 واستنادا الى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تتمكن من اختراق وتفكيك خلية ارهابية في مدينة الموصل مكونة من 11 عنصرا ينتمون لعصابات داعش”.

وأضاف البيان أن “هذه الخلية مسؤولة عن تقديم الدعم المعلوماتي والمادي للعصابات الإجرامية”، مشيرا الى ان “عناصرها من العاملين في ما يسمى مراكز ودواوين داعش قبل التحرير ومطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 1/4 إرهاب”.