القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع محاولة تهريب كمية من زيت مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح الأربعاء، إن مأمور الحركة اشتبه في مشمول بوليصة الشحن عبارة عن ظرف مستندات بداخله كيس شفاف يحتوي على مادة بنية اللون وارد على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من أمريكا دبي القاهرة.

وأضاف المصدر أنه بفتح المظروف تبين وجود 270 جراما من زيت مخدر الحشيش.

وقرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المختصة.