صحافة مصرية: السيسى: تعزيز التعاون مع قبرص فى الطاقة ومكافحة الإرهاب
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 12 ابريل
الأهرام
* السيسى: تعزيز التعاون مع قبرص فى الطاقة ومكافحة الإرهاب.
* قمة مصرية ــ برتغالية اليوم لبحث القضايا المشتركة.
* «شكرى» يشارك فى «الوزارى التحضيرى» للقمة العربية اليوم.
* ترامب لروسيا: صواريخنا الذكية قادمة إليكم فى سوريا.
* تهنئة من وزير الداخلية لرئيس الجمهورية بمناسبة الإسراء والمعراج.
* رئيس هيئة السكك الحديدية يتابع حركة القطارات.
* انتخاب مصر عضواً بمجلس إدارة «العمل العربية».
* المتحف الكبير يستقبل كنوزا جديدة للفرعون الذهبى.
* التنمية المحلية: تطوير آليات لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.
* وزير الزراعة يؤكد أهمية التنسيق العربى لتحقيق الأمن الغذائى.
* «الملا» خلال مشاركته فى اجتماع الطاقة الوزارى بنيودلهى: الحوار بين الوزراء ومسئولى الطاقة يسهم فى تأمين مستقبل إمدادات الطاقة.
* مصر والأردن توقعان اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى.
* الرئيس البرتغالى يلتقى اتحاد الغرف التجارية اليوم.
* إغلاق «المعابر» غير القانونية بالسكك الحديدية فى الأقصر.
* جامعات الصعيد تناقش المياه البيضاء وزراعة القرنية بالمنيا.
* «الداخلية» تقدم مساعدات لأسر السجناء المفرج عنهم.
* أحكام رادعة وغرامات بالملايين للفاسدين فى قضايا ضبطتها «الرقابة الإدارية».
* الداخلية تحذر من التعامل مع موقع الكترونى وهمى لمنح تأشيرات دخول البلاد.
* تقتل زوجها بسكين بسبب سوء المعيشة.
* الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى قمة السوبر الإفريقى لليد.
الأخبار
* قمة مصرية برتغالية في القاهرة اليوم.
* السيسي: أهمية الارتقاء بالتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
* إعلان أسعار توريد القمح.. والإردب من ٥٧٠ إلي ٦٠٠ جنيه.
* الملا: اكتفاء ذاتي من الغاز المسال نهاية العام الحالي.
* «محلية النواب» توافق علي قانون الهيئة العليا لتنمية الصعيد.
* رئيس الوزراء: مشروعات مشتركة مع قبرص في الثروة السمكية والزيتون والطاقة والسياحة.
* «شركة مساهمة» لإنشاء وإدارة محطة بميناء الإسكندرية.
* الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تختتم أعمالها اليوم.
* اكتشاف ٤٥٠٠ قطعة أثرية لـ«بسماتيك الأول» في سوق الخميس.
* خلال لقاء شكري مع وزير الدولة السعودي المملكة تؤكد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
* دي سوزا يخاطب العالم الإسلامي من جامعة الأزهر.
* مستثمرين بملتقي دبي: مصر في مقدمة أفضل 5 وجهات استثمارية عالمية.
* الشرقية تودع شهيد الواجب في جنازة مهيبة.
* تأجيل محاكمة 292 متهماً بمحاولة اغتيال الرئيس لـ 18 أبريل.
* قلق في الأهلي من «مفاجآت» الكأس.
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