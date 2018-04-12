القاهرة - أخبار مصر، الخميس 12 ابريل

الأهرام

* السيسى: تعزيز التعاون مع قبرص فى الطاقة ومكافحة الإرهاب.

* قمة مصرية ــ برتغالية اليوم لبحث القضايا المشتركة.

* «شكرى» يشارك فى «الوزارى التحضيرى» للقمة العربية اليوم.

* ترامب لروسيا: صواريخنا الذكية قادمة إليكم فى سوريا.

* تهنئة من وزير الداخلية لرئيس الجمهورية بمناسبة الإسراء والمعراج.

* رئيس هيئة السكك الحديدية يتابع حركة القطارات.

* انتخاب مصر عضواً بمجلس إدارة «العمل العربية».

* المتحف الكبير يستقبل كنوزا جديدة للفرعون الذهبى.

* التنمية المحلية: تطوير آليات لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.

* وزير الزراعة يؤكد أهمية التنسيق العربى لتحقيق الأمن الغذائى.

* «الملا» خلال مشاركته فى اجتماع الطاقة الوزارى بنيودلهى: الحوار بين الوزراء ومسئولى الطاقة يسهم فى تأمين مستقبل إمدادات الطاقة.

* مصر والأردن توقعان اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى.

* الرئيس البرتغالى يلتقى اتحاد الغرف التجارية اليوم.

* إغلاق «المعابر» غير القانونية بالسكك الحديدية فى الأقصر.

* جامعات الصعيد تناقش المياه البيضاء وزراعة القرنية بالمنيا.

* «الداخلية» تقدم مساعدات لأسر السجناء المفرج عنهم.

* أحكام رادعة وغرامات بالملايين للفاسدين فى قضايا ضبطتها «الرقابة الإدارية».

* الداخلية تحذر من التعامل مع موقع الكترونى وهمى لمنح تأشيرات دخول البلاد.

* تقتل زوجها بسكين بسبب سوء المعيشة.

* الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى قمة السوبر الإفريقى لليد.

الأخبار

* قمة مصرية برتغالية في القاهرة اليوم.

* السيسي: أهمية الارتقاء بالتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

* إعلان أسعار توريد القمح.. والإردب من ٥٧٠ إلي ٦٠٠ جنيه.

* الملا: اكتفاء ذاتي من الغاز المسال نهاية العام الحالي.

* «محلية النواب» توافق علي قانون الهيئة العليا لتنمية الصعيد.

* رئيس الوزراء: مشروعات مشتركة مع قبرص في الثروة السمكية والزيتون والطاقة والسياحة.

* «شركة مساهمة» لإنشاء وإدارة محطة بميناء الإسكندرية.

* الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تختتم أعمالها اليوم.

* اكتشاف ٤٥٠٠ قطعة أثرية لـ«بسماتيك الأول» في سوق الخميس.

* خلال لقاء شكري مع وزير الدولة السعودي المملكة تؤكد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

* دي سوزا يخاطب العالم الإسلامي من جامعة الأزهر.

* مستثمرين بملتقي دبي: مصر في مقدمة أفضل 5 وجهات استثمارية عالمية.

* الشرقية تودع شهيد الواجب في جنازة مهيبة.

* تأجيل محاكمة 292 متهماً بمحاولة اغتيال الرئيس لـ 18 أبريل.

* قلق في الأهلي من «مفاجآت» الكأس.