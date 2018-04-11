الإسماعيلية -أ ش أ

قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يعقد هذا العام في الوقت الذي تشهد فيه مصر وبالأخص محافظة الإسماعيلية نهضة شاملة مشيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تشييد عدد من الصروح العملاقة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الدورة العشرين لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مساء اليوم الأربعاء بحضور وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي ومحافظ الاسماعيلية ياسين طاهر ورئيس المهرجان عصام زكريا.

ولفتت وزيرة الثقافة في كلمتها أثناء افتتاح المهرجان أن محافظة الاسماعيلية التي تستضيف هذا الحدث الفني ارتبط اسمها بقناة السويس فهي إسماعيلية الحضارة والفن والرياضة.

وذكرت الوزيرة أن قوى مصر الناعمة تستعيد الآن دورها المحلي و العربي والدولي في سبيل تعزيز الحوار والتفاهم والتسامح.

وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها على التعاون التام والدائم بين مهرجان الاسماعيلية الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال المركز القومي للسينما و محافظة الاسماعيلية التي تحتضن المهرجان وشعب الاسماعيلية المضياف والعاشق للفن والذي يعد الزخيرة الحقيقية التي مكنت المهرجان أن يصنع تاريخه خلال عشرون عاما.