روما -رويترز

كبدت قفزة داخل مياه نافورة عامة في إيطاليا رئيس نادي روما الكثير.

وتقدم الأمريكي جيمس بالوتا رئيس النادي اليوم الأربعاء باعتذار عن قفزته ليل الثلاثاء في النافورة احتفالا بفوز فريقه على برشلونة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما تعهد بالتبرع بمبلغ 230 ألف يورو لترميم نافورة في مكان آخر من المدينة إضافة للغرامة المنصوس عليها والبالغ قدرها 500 يورو (620 دولارا) عن هذه المخالفة.

وقالت فرجينيا راجي رئيسة بلدية روما عقب اجتماع مع رجل الأعمال الأمريكي الذي يرأس النادي منذ 2012 ”نشكر رئيس النادي على عرضه السخي بعد قفزة الليلة الماضية“.

وأظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت رئيس النادي وهو يخلع سترته قبل أن يلقي بنفسه إلى داخل النافورة للاحتفال مع مشجعين يحيطون به. ويدفع أي شخص يسبح في نوافير روما العديدة غرامة مالية قدرها 500 يورو.

كما أعلنت بلدية روما أن بالوتا وعد أيضا بتقديم تمويل للمساعدة في إعادة ترميم نافورة في مكان سياحي آخر.