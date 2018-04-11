برلين - أ ش أ

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا رغم التعادل أمام ضيفه إشبيلية الإسباني بدون أهداف خلال لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب إستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وكان بايرن ميونخ قد فاز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في إسبانيا، ليصعد بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ويلحق بركاب ليفربول أول المتأهلين، وروما، وريال مدريد.