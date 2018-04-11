اخبار مصر-وكالات

أعلنت دبي عن خطط لطرح لوحات رقمية لأرقام السيارات.

وفي تجربة تبدأ الشهر المقبل، سيتم تزويد السيارات بلوحات ذكية مع بشاشات رقمية، وأجهزة تحديد المواقع، وأجهزة إرسال.

ويمكن للوحات الجديدة إبلاغ خدمات الطوارئ حال وقوع حادث.

ويقول سلطان عبد الله المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن اللوحات ستسهل كثيرا على قائدي السيارات في دبي.

وتتيح التكنولوجيا الجديدة اتصالات مستمرة مع قائدي السيارات الأخرى في ما يتعلق بالحالة المرورية أو أي حادث على الطريق، فضلا عن الاتصال بالشرطة وخدمات الإسعاف إذا تعرضت السيارة لحادث تصادم.

كما يمكن تغيير لوحات الأرقام كي تعرض تحذيرا في حالة سرقة السيارة أو اللوحة الرقمية.

ومن المميزات أيضا إمكانية الخصم المباشرة للغرامات ورسوم خدمة الانتظار، أو تجديد لوحات الترخيص من حسابات المستخدم. كما يمكن تغيير لوحات الأرقام عن طريق تطبيق هاتفي لهيئة الطرق والمواصلات أو الموقع الإلكتروني الخاص بها.

قال سلطان عبد الله إن التجربة ستحدد أي خلل تكنولوجي محتمل قد ينجم عن المناخ الصحراوي في دبي.

وليس واضحا كم ستبلغ تكلفة اللوحات، إذ أشار سلطان عبد الله إلى أن التكلفة النهائية للمشروع ستتحدد بعد انتهاء التجارب في شهر نوفمبر.

كما تسمح التكنولوجيا لهيئات النقل بتتبع قائدي السيارات، وهو ما قد يثير النقاش بشأن أمور مثل الخصوصية وأمن المعلومات.